Biber sieht sich Hinwiler Garten an

Der Garten von Hans Jäger grenzt direkt an den Wildbach in Hinwil. Mit seiner Wildbeobachtungskamera filmt der Senior und Naturfreund regelmässig verschiedene Tiere bei ihrem nächtlichen Treiben.



«Ich hänge immer mal wieder eine Kamera auf im Garten, weil ich dort sehr viel Besuch habe: Füchse, Marder, Iltis und Ringelnattern kommen gerne und oft vorbei.» Letztere habe sich sogar ein ganzes Jahr in seinem Biotop aufgehalten.