Sie rettet Tiere vor dem Tod

«He du, so wird das nichts!» Mit der einen Hand hält Fotografin Madeleine Schoder ihre Kamera in die Höh, mit der anderen versucht sie, eine Schafnase auf (Kamera-)Distanz zu halten. «Nepomuk will doch nur schmüsele!» Besitzerin Christine Müller lacht, während sie das rund 85 Kilogramm schwere Walliser Schwarznasenschaf mit ein paar Streicheleinheiten ablenkt.