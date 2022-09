Erstes Post-Corona-Festival hat allen Spass gemacht

«Es wird vielleicht ein bisschen laut», warnte Leadsängerin Luisa Oehen von der Band Mace Dispute das Publikum zu Recht, ehe sie mit ihrem Post-Rock & Punk loslegten. Mit dem Konzert eröffnete die Band, die am Band-it-Finale 2022 den zweiten Platz erreicht hat, den Samstagabend am Openair am Greifensee.