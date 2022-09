Mittels Theater vor Telefonbetrug warnen

Am Mittwochnachmittag fand in der Mehrzweckhalle Blatt in Dürnten ein interaktives Theater zum Thema «Telefonbetrug und falschen Polizisten» statt. Auf der Grundlage von Gesprächen mit der Kantonspolizei und Betroffenen hatten die drei Schauspieler Dagmar Kossow, Karin Hoffsten und Dominik Widmer vom Forumtheater Zürich das Stück «Achtung, Betrug! Oder Tomaten auf den Augen» entwickelt, in dem sie verschiedene Gefahrenszenen darstellten.