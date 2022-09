Hier wird der Schulweg zum Abenteuer

Der Dreiklang der Schulglocke breitet sich auf dem Pausenplatz des Turbenthaler Schulhauses Hohmatt aus. Es ist zehn vor elf, für einige Kinder Zeit für die Mittagspause. Wenige Augenblicke später fährt ein dunkelblauer Schulbus vor.

Am Steuer sitzt Theres Küng. Seit fünf Jahren fährt sie Schulkinder von den umliegenden Schulhäusern zu ihren Familien ins Pirg und wieder zurück. So auch heute, wo ein Kindergartenkind mitfährt.