Diesen Sonntag gilt in Seegräben Phase Rot

Die Wetteraussichten sind gut für das kommende Wochenende. Ein guter Zeitpunkt, um die Kürbisausstellung auf der Juckerfarm in Seegräben zu besuchen. Aber Achtung: Am Sonntag gilt in Seegräben die Phase rot. Das ist der Website der Juckerfarm zu entnehmen.

Heisst, der Dorfkern von Seegräben wird abgesperrt und Verkehrskadetten regeln den Verkehr. Besuchende werden dazu aufgefordert, besonders an Phase-rot-Sonntagen, nicht mit dem Auto anzureisen. «Nutzen sie den Bus, der zwischen Uster und Seegräben verkehrt oder kommen sie zu Fuss, mit dem Velo oder dem Motorrad», heisst es auf der Homepage weiter.

Das genaue Verkehrskonzept kann online angeschaut werden.