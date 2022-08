Neuer Nachhaltigkeitspreis in Uster

Der Stadtrat Uster verleiht erstmalig den «Nachhaltigkeitspreis der Stadt Uster». Mit dem Preisgeld von 10'000 Franken würdigt er ausserordentliche Leistungen und Tätigkeiten von Privatpersonen, Unternehmen, Institutionen und Organisationen in den Bereichen Nachhaltigkeit, Energie und Klima.

Die Würdigung erfolgt aufgrund eines konkreten Projektes, Produktes oder bisherigen Leistungen. Bis zum 30. November 2022 können der Leistungsgruppe Umwelt Vorschläge für mögliche Preisträgerinnen und Preisträger eingereicht werden. Die öffentliche Preisverleihung findet im Frühling 2023 statt. Dies schreibt die Stadt in einer Medienmitteilung.

Massnahmenplan Klima als Basis

Die nominierten Leistungen sollen sich an den Bereichen des Massnahmenplans Klima orientieren. Die Stadt Uster sei sich der Bedeutung des Klimawandels und seiner Auswirkungen bewusst. Sie wolle den Energieverbrauch reduzieren, das Ausmass des Klimawandels einschränken und zusammen mit dem Bund und dem Kanton das Ziel «Netto Null» bis 2050 verfolgen. Der 2021 vom Stadtrat verabschiedete Massnahmenplan zeige auf, was in der Stadt Uster in den kommenden Jahren diesbezüglich umgesetzt werden soll. (lda)

Meldeschluss für Nominationen ist der 30. November 2022 Vorschläge aus der Bevölkerung können bis am 30. November 2022 (Poststempel) übermittelt werden an: Stadt Uster, Leistungsgruppe Umwelt, Bahnhofstrasse 17, 8610 Uster oder per E-Mail an umwelt@uster.ch. Weitere Einzelheiten und das detaillierte Reglement sind auf www.uster.ch/nachhaltigkeitspreis aufgeschaltet.