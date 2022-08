Impfzentrum Uster öffnet wieder

Am 5. September startet das Impfzentrum Uster wieder mit seinem Betrieb. Dies teilt das Spital Uster auf Anfrage mit. Vorerst wird an zwei Tagen geimpft und zwar am Montag und am Dienstag, jeweils von 13.30 bis 18.30 Uhr.

Anfang April 2021 hatte das Impfzentrum Uster seinen Betrieb aufgenommen. Nachdem die Impfzahlen im Kanton Zürich im Frühling einbrachen, reduzierte es seine Öffnungszeiten und schloss Ende April dann ganz seine Tore.

Dass die Schliessung nur vorübergehend sein wird, das war schon damals klar. «Spätestens im Herbst wird eine weitere Booster-Kampagne erwartet, wofür das Impfzentrum dann wieder in einem regulären oder erneut in einem Doppelschichtbetrieb weitergeführt wird», sagte Projektleiter Joel Meier damals in einem Interview.

Update folgt.