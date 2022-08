Gasthof Gyrenbad AG übernimmt Restaurant Frieden

Die Gasthof Gyrenbad AG, Betreiberin des gleichnamigen Lokals in Turbenthal, übernimmt per 1. September die Mehrheit am Restaurant Frieden in Wila sowie dessen strategische Leitung. Das teilt die Agentur commcare im Auftrag der Gasthof Gyrenbad AG mit.

Die aktuelle Inhaberin und Geschäftsleiterin, Madeleine Röck, bleibe weiterhin an der Frieden Wila GmbH beteiligt, heisst es in der Mitteilung weiter.

«Das Restaurant Frieden ist ein wichtiger Treffpunkt für das Wilemer Gewerbe, die Bevölkerung und die Vereine. Es liegt uns viel daran, dass der Frieden weiterbesteht und das Gastroangebot in Wila bereichert», lässt sich Elias Furrer, Verwaltungsratspräsident der Gasthof Gyrenbad AG, in der Mitteilung zitieren.

Keine personellen Veränderungen

Er sehe in der Übernahme einen wichtigen Schritt für die Weiterentwicklung des Restaurants und die Sicherstellung eines abwechslungsreichen Gastronomieangebots in Wila. Der Verwaltungsrat werde sich bewusst nur auf strategischer Ebene einbringen.

Personell ändert sich nichts: Madeleine Röck wird den Gastronomiebetrieb weiterhin leiten und auch das Team hinter Röck bleibt gleich. «Damit werden die Gäste auch künftig von den altbekannten Gesichtern begrüsst», wird Furrer weiter zitiert.

Die Übernahme berge «ein enormes Synergiepotenzial». So wird der Geschäftsführer des Gasthofs Gyrenbad, Polykarpos «Poly» Papadopoulos die Betriebsleitung der Wilemer Dorfbeiz beratend unterstützen.

Betriebsleiterin Madeleine Röck ist zuversichtlich ob der Veränderungen. «Es freut mich, auch weiterhin mit dem bestehenden und eingespielten Team für die Gäste da sein und den ‹Frieden› gleichzeitig mit den Kolleginnen und Kollegen des Gasthof Gyrenbad weiterzuentwickeln», lässt sie sich zitieren. (nos)