Ein Blick hinter die Kulissen der Operettenbühne Hombrechtikon

Im Nählabor stellen flinke Hände sämtliche Kostüme für das Ensemble nach Plänen von Rudolf Jost her. Jede Figur sieht anders aus und muss der Mode in Paris um 1900 entsprechen. Dahinter steckt viel Kreativität, um Kostümteile passend zu machen. Dazu gehören auch die Frisuren der Maskenbildnerin Nora-Li Hess.

Für die weitere Probenarbeit ist die Einrichtung der Bühne wichtig. In vielen Stunden wurde das Modell von Dave Leuthold Wirklichkeit. Angeliefert in Einzelteilen halfen Vorstands- sowie Chormitglieder mit, alles zusammenzusetzen. Nun kommt noch das Lichtkonzept von Martin Brun dazu, dann ist alles bereit.

Seit April probt der Dirigent und Pianist Caspar Dechmann wöchentlich zwei bis drei Mal mit dem Chor, 21 individuelle Stimmen müssen sich zu einem Gesamtklang formen, ohne ihre persönlichen Qualitäten zu verlieren. Das betrifft sehr verschiedene Aspekte wie Rhythmus und Dynamik, aber auch Vibrato, Vokalfarbe, Phrasierung und mehr.

Als Chorleiter muss er sein musikalisches Ergebnis klar formulieren und dirigieren können, um es den Sängerinnen und Sängern zu vermitteln. «Für mich ist eine Bühnenproduktion immer ein Vergnügen, aber die lange Pause seit der Pandemie macht diese Produktion zu etwas Besonderem. Ein magischer Moment ist dann immer die erste Sitzprobe, wenn Solisten, Chor und Orchester das erste Mal zusammen musizieren», merkt er an.

Die Regisseurin Ursula Lysser setzt nun die Personen in Szene – das geschieht in enger Absprache mit der musikalischen Leitung. Ihr liegt sehr am Herzen, die Einfachheit der Geschichte von «Die lustige Witwe» klar, ehrlich, direkt und leicht herüberzubringen. Sie spricht von Glück, denn es gäbe dramaturgisch viel verzwicktere Operetten.