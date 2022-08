Wald wird zum Epizentrum des Schweizer Rock

Die Gralshüter des Schweizer Rock sind neuerdings in der Villa Flora in Wald zuhause. Dort engagiert sich seit Kurzem der Förderverein CH-Rock für den Erhalt und die Dokumentation der Schweizer Rockgeschichte in ihren verschiedenen Ausprägungen, wie den Statuten zu entnehmen ist.

Zur Förderarbeit gehören auch regelmässige Konzerte. Vom 2. bis 4. September 2022 veranstaltet der Verein nun das erste Villa Flora Music Festival.

Erwartet werden unter anderem Last Avenue, Thomy Kiefer Tribute Band, die Progressive-Rock-Band Krokodil oder die Mundartpioniere Span. zo