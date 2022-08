Nachfolger von Yvonne Fehlmann steht fest

Rolf Tannò heisst der neue Geschäftsleiter des Zweckverbands Pflege und Betreuung Mittleres Tösstal. Der Kleinandelfinger wird zudem den Vorsitz der Geschäftsleitung der beiden Pflegezentren «Lindehus» in Turbenthal und «Im Spiegel» in Rikon übernehmen. Dies schreibt der Verband in einer Medienmitteilung.

Damit tritt Tannò in die Fussstapfen von Yvonne Fehlmann, die die beiden Pflegezentren seit 28 Jahren leitete und seit dem Zusammenschluss mit der Spitex auch als Geschäftsleiterin amtete.

Die Betriebskommission des Zweckverbands hat sich in einem mehrstufigen Selektionsprozess für den 57-Jährigen ausgesprochen. Der Weinländer ist kein Branchenneuling: So war er bereits Geschäftsführer des Seniorenzentrums Vivale Neuhegi in Winterthur und leitete die Geschicke des Alterszentrums Senevita Limmatfeld in Dietikon.

«Leistungen weiter ausbauen»

Er freue sich auf die neue Aufgabe, wird Tannò in der Mitteilung zitiert. «Das mittlere Tösstal verfügt bereits heute über umfangreiche Angebote im stationären und im ambulanten Bereich. Ich möchte die Leistungen weiter ausbauen, wobei wir uns an den sich verändernden Bedürfnissen orientieren wollen.»

Bis zu ihrer Pensionierung 2024 bleibt Yvonne Fehlmann dem Zweckverband Pflege und Betreuung Mittleres Tösstal als Leiterin der stationären Pflege erhalten. «Durch meine neue Rolle im Zweckverband habe ich wieder mehr Zeit für das Pflegepersonal und die Bewohnerinnen und Bewohner und kann meinen Nachfolger bei der Einarbeitung unterstützen», lässt sich Fehlmann zitieren. Sie schätze sehr, dass man sie in den Auswahlprozess ihres Nachfolgers einbezogen habe.

Bruno Vollmer, Präsident der Betriebskommission, blickt der Nachfolge zuversichtlich entgegen: «Ich bin tief überzeugt, dass Rolf Tannò mit seinem Fachwissen, seinem authentischen Auftreten und seinem reichen Erfahrungsschatz hilft, die Segel richtig zu setzen.» (nos)