Ustermer H2U hat «besser denn je» funktioniert

Wer glaubt, dass die Veranstalter des H2U-Festivals in Uster am Sonntag durchatmen können, hat falsch gedacht. Als Rolf Heckendorn, PR-Verantwortlicher des Anlasses, am Sonntagnachmittag das Telefon entgegennimmt, ist er gerade auf dem Weg zum Eingang. «Wir werden gerade überrannt», sagt er ein wenig ausser Atem.