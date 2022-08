Trotz Regen, guter Start für Chilbi Wetzikon

Die Chilbi Wetzikon ist in ihrer vollen Grösse zurück – seit Freitag vergnügen sich Alt und Jung am grössten Strassenfest der Region. Wie Chilbi-Chef Roger Kündig auf Anfrage sagt, zieht er eine positive Zwischenbilanz, trotz verregnetem Start am vergangenen Freitag. «Das Wetter war zwar weniger schlecht als befürchtet, dennoch kamen weniger Besuchende als gewünscht.»

Der Samstag hingegen lief sehr gut: Bei Sonnenschein und warmen Temperaturen verzeichneten die Organisatoren einen hohen Besucherandrang. Wie Kündig sagt, kam es im Laufe des Abends zu vereinzelten Auseinandersetzungen; meist aufgrund von übermässigem Alkoholkonsum. «Die Vorfälle bewegen sich aber im üblichen Rahmen für eine Veranstaltung unserer Grösse», so der Chilbi-Chef weiter.

Am Sonntag zeigte sich ein ähnliches Bild wie am Samstag, die Besuchenden seien bereits um die Mittagszeit aufgetaucht. Kündig rechnet damit, dass dies auch am schulfreien Chilbi-Montag so sein wird. Über das ganze Wochenende verteilt rechnet er mit mehreren zehntausenden Besuchern und Besucherinnen. Aufgrund der vielen Zugänge zum Areal können diese nicht genau gezählt werden.