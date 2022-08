«Wir leben unseren Bandnamen»

Seit ihrer Kindheit ist die Greifenseer Band mit René Walder, Marc Reichen, Manu Burkart und Adrian und Remo Blickenstorfer verliebt in die Musik – vorwiegend harte Musik aus den Bereichen Rock, Hard-Rock und Metal. Diese Leidenschaft leben sie als Band Buddies, Beer & Rock’n’Roll (BBR) aus. «Was wir spielen, muss man schon mögen», findet Schlagzeuger René Walder, «aber wir schaffen es, trotz harten Tönen, mit unserer positiven und ansteckenden Art, die Leute stets in unseren Bann zu ziehen.»

Seit der Gründung 2018 treffen sie sich so oft sie können in ihrem kleinen, gemütlichen Bandraum in Greifensee. «Wir spielten bereits in ganz jungen Jahren zusammen, einfach in einer anderen Konstellation», erklärt Manu Burkart, Lead-Gitarrist von BBR, der hauptberuflich als Komiker mit dem Cabaretduo Divertimento unterwegs ist. «Wir würden uns gerne viel öfter treffen. Wegen des dichten Divertimento-Tourplans ist das aber leider nicht möglich.»

Besonderes Heimspiel

Nichtsdestotrotz steht für BBR am Samstag, 3. September, mit dem Auftritt am Openair am Greifensee (OAG) ein ganz besonderer Anlass bevor. «Im Städtli Greifensee haben wir unsere Wurzeln. Das ist unsere Heimat», sagt Bassist Adrian Blickenstorfer. «Wir kennen das Openair am Greifensee seit seinen Anfangszeiten, haben es wachsen sehen und waren immer als Gäste präsent.»