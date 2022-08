Ustermer Rapper Freezy: «Zu sagen, ich bin geheilt, wäre gelogen»

Lange Zeit war der Ustermer Rapper und 20-Minuten-Radiomoderator Freezy von der Bildfläche verschwunden. Seine letzte Musikproduktion wurde im Dezember 2021 veröffentlicht, sein letzter Eintrag auf einem Social-Media-Kanal stammt von letztem September. Bekannt war einzig, dass der Rapper am Samstag am H2U-Festival in Uster auftritt.