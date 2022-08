Luxus-Konzern zieht weg – Volketswil verliert besten Steuerzahler

«Es schmerzt uns natürlich sehr», sagt Gemeindepräsident und Finanzvorstand Jean-Philippe Pinto (Die Mitte). Er spricht vom Wegzug des «mit Abstand» grössten Steuerzahlers in Volketswil. Pinto hatte den Abgang bereits an mehreren Gemeindeversammlungen angekündigt, doch der Name durfte damals noch nicht genannt werden.

Unsere Recherche zeigt nun, dass es sich um die Luxuspflegemarke La Prairie handelt. Die Firma bestätigt den Umzug auf Anfrage.