In Oetwil treibt sich ein Exhibitionist herum

Mit einem solchen Anblick zu früher Stunde hat die junge Frau wohl nicht gerechnet. Als sie an einem warmen Morgen im Juni auf dem Helen-Dahm-Weg im Oetwilerholz unterwegs ist, kommt sie an einem Bänkchen am Waldrand vorbei.

Dort sitzt ein junger Mann, der sich entblösst hat und sich mit seinem Glied beschäftigt. Als er die Frau bemerkt, macht er munter weiter und ergötzt sich an ihrer Reaktion. Er steht, wie sich später herausstellt, unter Einfluss von Haschisch und Marihuana.