UBS setzt sich für Behindertenrechte ein

Die UBS möchte von Menschen mit Behinderungen lernen und lädt beeinträchtigte Personen im Rahmen der «Aktionstage Behindertenrechte», die vom 27. August bis zum 10. September erstmals stattfinden ein, ihre Filialen auf ihre Barrierefreiheit zu prüfen. Dies beinhaltet auch die Filiale an der Poststrasse 10 in Uster. Die Grundidee sei, direkt von behinderten Menschen zu lernen. Dies schreibt die UBS in einer Medienmitteilung.

Dabei soll geklärt werden:

Wie zugänglich ist die Geschäftsstelle?

Wie zugänglich ist der Schalterzugang?

Wie zugänglich sind die Automaten?

Das Testdatum ist der 31. August, von 9 Uhr bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 16 Uhr, an der Poststrasse 10 in Uster. Es gilt zu beachten, dass am Nachmittag nur Beratungstermine möglich sind und die Schalterhalle nur am Vormittag geöffnet ist.(lda)