Neue Co-Chefärztin Chirurgie am GZO

Magdalena Biraima – die bereits zwischen 2013 und 2016 als Oberärztin am GZO Spital Wetzikon tätig war – kehrt per September zurück und übernimmt als Co-Chefärztin die stellvertretende Leitung des Departements Chirurgie. Aktuell ist die 46-Jährige als Oberärztin in der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie am Kantonsspital St. Gallen tätig.

Als ärztliche Leitung des Ostschweizer Adipositas-Netzwerks und des gleichnamigen Adipositaszentrums habe sie dieses bis heute weiterentwickelt und ausgebaut. Dies geht aus einer Medienmitteilung des Spitals Wetzikon hervor.

Bariatrische Chirurgie und Viszeralchirurgie

Nach der Promotion an der medizinischen Fakultät der Universität Zürich startete Magdalena Biraima ihre Laufbahn als Chirurgin im Jahr 2006 am Kantonsspital Winterthur (KSW). Im Verlauf ihrer fachlichen Weiterbildung spezialisierte sich Biraima in der bariatrischen Chirurgie und Viszeralchirurgie.

Nachdem sie 2016 den Facharzttitel Chirurgie erworben hatte, wurde ihr 2021 der Schwerpunkttitel Viszeralchirurgie (SGVC) verliehen. Dieser ist Voraussetzung für den Leistungsauftrag der hochspezialisierten Medizin zur komplexen bariatrischen Chirurgie und Viszeralchirurgie.

Adipositas-Netzwerk aufgebaut

Bereits 2015 habe sie in enger Zusammenarbeit zwischen KSW, GZO und den Spitälern Schaffhausen eines der ersten tragfähigen und erfolgreichen Adipositas-Netzwerke unter den Spitälern in der Schweiz realisiert.

«Es gelang Magdalena Biraima, zusammen mit Fachexperten der drei Spitäler, gemeinsame Standards zu entwickeln und diese innerhalb des Adipositas-Netzwerks zu etablieren», wird Urs Eriksson, ärztlicher Direktor am GZO Spital Wetzikon, in der Mitteilung zitiert.

Biraima betrachte das Thema Adipositas aber nicht nur aus rein ärztlicher Sicht, sondern sehe darin auch einen persönlichen Auftrag, die Aufklärung voranzutreiben: «Mein Ziel ist es, die Gefahren und Risiken des krankhaften Übergewichts von vielen Seiten zu bekämpfen und ein entsprechendes Bewusstsein bei Betroffenen und ihren Angehörigen zu schaffen.»

Biraima ist verheiratet, Mutter einer Tochter und wohnt in Wintherthur. (lda)