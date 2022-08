«Ich will nicht, dass die Menschheit vergisst»

Im Kunstatelier in Dübendorf direkt am Bahnhof ist ein neuer Kunstschaffender eingezogen. In den Regalen, in denen einst Tennistrophäen ausgestellt waren, befinden sich seit Mai diverse alte Foto- und Videokameras. Im Atelier läuft Jazzmusik. An den Wänden hängen Bilder von Menschen und verschiedenen Sujets aus der Natur.