«Dass sich der politische Wind verändert hat, war spürbar»

In den letzten Jahren hat die Greifensee-Stiftung einige Veränderungen durchgemacht. «Noch ist nicht alles in trockenen Tüchern, dennoch konnte ich mit gutem Gewissen gehen», sagt Ute Schnabel-Jung. Sie steuerte die Stiftung seit 2006 als Geschäftsführerin durch intensive Zeiten und hat ihre Stelle Ende Juli an Urs Wegmann übergeben.