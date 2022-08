TV-Abo – Gehört es der Vergangenheit an?

Die Zukunft des Fernsehens - Braucht man überhaupt noch ein TV-Abo?

Ob Netflix, Disney+, Apple-TV oder Amazon-Prime-Video: Es gibt eine riesige Auswahl an unterschiedlichen Streaming-Anbietern, bei denen man «on demand» seine Lieblingsfilme- oder Serien zu jeder Tages- und Nachtzeit anschauen an. Lohnt sich da ein herkömmliches TV-Abonnement überhaupt noch, wenn man über eine App und das Internet fernsehen kann?

So kann man heute Inhalte konsumieren

In der Vergangenheit gab es in jedem Haushalt nur einen Bildschirm: den Fernseher. Heute gibt es Smart-TVs in den Wohnzimmern, Tablets neben den Sofas und Notebooks im Arbeitszimmer. Ausserdem tragen wir ständig Smartphones mit uns herum.

Über eine App und das Internet können wir auf all diesen Geräten auch fernsehen. Zudem können wir auf einem Smart-TV in unserem Wohnzimmer YouTube-Videos ansehen: von süssen Katzenvideos bis hin zu Vorlesungen über die Geschichte des Weltalls, alle Themen werden abgedeckt.

Man braucht spezielle Apps, um auf einem Tablet oder Smart-TV über das Internet TV schauen zu können. Auf ältere Fernseher kann man sie dagegen nicht installieren. Allerdings können da Geräte wie Chromecast oder Apple TV Abhilfe schaffen und auch aus älteren TV Modellen einen Smart-TV machen.

Die Inhalte müssen passen

Mit Zattoo, Wilmaa und Teleboy gibt es in der Schweiz drei Anbieter, die TV-Sender nicht nur auf grossen Bildschirmen, sondern auch auf Smartphones und Tablets anbieten. Alle haben kostenlose Angebote in ihren Programmen. Im Vergleich zu einem herkömmlichen TV-Abonnement ist die Anzahl der Sender etwas eingeschränkt: 73 bei Wilmaa, 114 bei Teleboy und 154 bei Zattoo.

Um mehr Auswahl zu haben, muss man ein Abonnement abschliessen. Diese Anbieter verlangen sechs bis zehn Franken pro Monat und bieten etwa 150 Kanäle, viele davon in High-Definition-Qualität.

Bestimmte Sportereignisse können insbesondere nur über das kostenpflichtige Swisscom-Abonnement Teleclub Sport Live gesehen werden. Cablecom und Sunrise können zusätzlich zu den Teleclub-Sportkanälen bezogen werden, aber nicht alle 29, die Swisscom für das gleiche Geld bereitstellt. Zattoo, Wilmaa und Teleboy können nicht einmal das anbieten.

Wie sieht die Zukunft des Fernsehens aus?

Während Zattoo und vergleichbare Dienste die beste Möglichkeit sind, auf elektronischen Geräten fernzusehen, bieten Sender wie SRF, ZDF und Arte eigene Anwendungen an, die den Zugriff auf ihre Mediatheken ermöglichen. Neben den traditionellen Fernsehsendern versorgen auch die neuen Akteure im Fernsehgeschäft Apple TV, Chromecast, Smart-TVs und mobile Geräte mit Angeboten: Neben der Anwendung von YouTube sind auch Vimeo und Netflix verfügbar.

Das TV Abo zu streichen spart nicht unbedingt Geld

Wie können wir Fernsehen auf neue Weise konsumieren? Braucht es noch ein klassisches TV-Abonnement bei einem Netzbetreiber? Wer jedoch hofft, viel Geld zu sparen, indem er Fernsehen ausschliesslich über Apps und das Internet konsumiert, könnte sich irren. Denn oft ist das Fernsehen mit Festnetztelefon und Internetzugang in einem kombinierten Abo-Paket integriert. Wer sein TV-Abo kündigt, verliert auch den Vorteil des Kombi-Rabatts.

Wer keinen Festnetzanschluss mehr benötigt, weil er nur noch sein Handy nutzt, kann auf neuen Wegen sein Fernsehprogramm trotzdem nicht kostenlos beziehen. Eine Internetverbindung ist nach wie vor erforderlich, und da TV- und Videoinhalte eine grosse Bandbreite benötigen, ist sie nicht die preisgünstigste Möglichkeit. Ausserdem fallen monatliche Gebühren für eine TV-App und andere Abonnementdienste an.

Fazit

Obwohl sich der Umstieg auf Apps nicht immer lohnt, kann er in bestimmten Situationen von Vorteil sein. Internet-Abos für zu Hause sind praktisch, wenn man einen guten Film, eine Sportsendung oder unsere Lieblingsserie sehen will, denn dann bekommt man normalerweise genau das, was man will. Allerdings erfordert dies eine gewisse Anstrengung, denn man muss sich für ein Programm entscheiden und das kann bei der grossen Auswahl teilweise etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen. Fernsehen auf die alte Art klingt angenehmer: auf der Couch liegen, den Fernseher einschalten und wahllos durch die Kanäle zappen.