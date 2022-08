LKD Bosshard feiert grosses Jubiläumsfest in Bauma

Der Sonntag wird dann etwas gemütlicher und steht ganz im Zeichen der Familie. Den Auftakt macht ein Brunch, der von einem Konzert der Harmonie Bauma begleitet wird. Anschliessend können die Fans von alten Maschinen beim Oldtimer-Treffen historische Traktoren bestaunen. Für den Brunch ist eine Anmeldung erforderlich.

Die kleinen Gäste dürfen sich auf einen Streichelzoo, eine Hüpfburg und eine Riesenrutschbahn freuen. Und auch beim Traktorfahren und Ponyreiten können sich die Kinder vergnügen. Zum Abschluss am Nachmittag folgt dann nochmals ein Highlight für Gross und Klein: Die frischgebackenen Europameisterinnen der Voltige Tösstal, die auf dem Hof der Bosshards trainieren, laden zur Voltige-Show.

Das ganze Programm finden Sie unter www.bosshard-bauma.ch

Landwirtschaftlicher Kundendienst Bosshard

Der Landwirtschaftliche Kundendienst Bosshard ist ein Familienbetrieb in Bauma, der seit 1992 Ballenpressarbeiten sowie weitere Dienstleistungen im Bereich landwirtschaftlicher Lohnarbeiten anbietet. Zudem unterstützt das Bosshard-Team auch bei Transporten und erledigt kommunale Arbeiten wie Winterdienst und Strassreinigung. Die Mitarbeitenden stehen dabei möglichst flexibel zur Verfügung. Meist reicht ein Anruf am Vortag.



Daneben betreibt der Landwirtschaftliche Kundendienst einen kleinen Shop mit Tierfutter, Dünger und weiteren Produkten des handwerklichen und landwirtschaftlichen Bedarfs auf dem Hofgelände in Bauma. Sowieso ist der Handel mit Stroh, Heu und Siloballen in grösseren Mengen ein wichtiger Bestandteil des Angebots.