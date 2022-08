«Das Openair-Ambiente muss man fühlen»

«The Scrucialists sind meine guten Freunde aus Basel. Am H2U-Openair werden wir zusammen auf der Bühne stehen», freut sich Phenomden, der mit bürgerlichem Name Dennis Furrer heisst. Wegen der Covid-Zwangspause und der langen Pause davor, als Phenomden in Jamaica war, wurde die Begeisterung für das Live-Spielen noch viel grösser. «Ich glaube, wir übertragen das an den Konzerten auf das Publikum – hoffentlich auch in Uster», so der Mundart-Musiker.

Der Reggae-Künstler wollte immer einmal länger auf Jamaica wohnen, und zwar ohne den Zeitpunkt seiner Rückkehr im Voraus zu bestimmen. «Ich wusste stets, dass es nicht für immer sein wird», sagt der 42-jährige Zürcher. «Ich bin der Stadt Kingston, dem Land und den Leuten unglaublich dankbar, denn ich habe sehr viel gelernt.» Und Inspiration für seine Musik hat Phenomden auch mit nach Hause genommen.

«Manchmal kommen mir die Ideen für meine Songs zugeflogen, manchmal muss ich hart dafür arbeiten, etwas zu Papier zu bringen», erklärt er. Dem fertigen Song merke man den Entstehungsprozess nicht an. Phenomden widmet sich der Musik seit seiner Kindheit. Dass er irgendwann so erfolgreich sein wird, habe er nie in Betracht gezogen. Dies ergab sich in seinen 20-ern.

Weit mehr als Kiffer-Musik

«Ich hatte viel aktuelle Musik aus Jamaika gehört und irgendwann versucht, meine eigenen Songs zu machen. Im Reggae habe ich meine Stimme gefunden», erklärt Phenomden seine Passion für das Genre. Für ihn ist Reggae weit mehr als Gute-Laune-, Strand- oder Kiffer-Musik. «Die jamaikanische Musik hat ihren ganz eigenen Rhythmus. Es lohnt sich, einen Blick auf das komplette Handwerk zu werfen», setzt sich der Musiker gegen die Klischees ein.

Phenomden & The Scrucialists konnten diesen Sommer bereits viele tolle Konzerte spielen. «Das Publikum war jedes Mal wunderbar», freut sich Phenomden. Einen Openair-Favoriten habe er jedoch keinen. Ist es möglich, dass das H2U zu seinem Liebling wird? «Ich lasse mich von jedem Auftritt und jeder Location gerne überraschen. Wichtig ist, dass ich das Ambiente fühle.» Die Fotos, die er vom H2U gesehen hat, sähen sehr vielversprechend aus. «Ich freue mich auf die Show.»

(Autorin: Tanja Frei)