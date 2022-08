Zweite Bauphase im Hinwiler Dorfzentrum beginnt

Das kantonale Tiefbauamt erneuert seit Anfang Mai 2022 im Dorfzentrum von Hinwil die Zürich-, Dürntner- und Bachtelstrasse. Am Montag, 15. August, beginnt die zweite Bauphase mit dem Baustart an der Bachtelstrasse.

Der Verkehr in der Bachtelstrasse wird neu nur noch einspurig in Fahrtrichtung Dürntnerstrasse geführt. Zusätzlich wird die Fahrtrichtung auf der Bahnhofstrasse neu vom Bahnhofplatz in Richtung Post gekehrt. Damit könne der Busbetrieb weiterhin aufrechterhalten werden, wie das kantonale Tiefbauamt in einer Medienmitteilung schreibt.

Diese Verkehrsführung könne zu temporären Verkehrseinschränkungen führen. Die Verkehrsführung und die Schulwegsituation sei mit der Polizei abgesprochen und es wurden entsprechende Massnahmen angeordnet (Instruktionen, Verkehrsdienst).

Die Zufahrten zu den Liegenschaften im Baubereich sowie die Fussgängerverbindungen würden gewährleistet. Es müsse jedoch aufgrund der engen Platzverhältnisse mit temporären Behinderungen gerechnet werden. (lda)