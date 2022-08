Dübendorfer Stadtschreiber unerwartet verstorben

«Mit Bestürzung und in tiefer Trauer müssen wir mitteilen, dass unser Stadtschreiber Martin Kunz verstorben ist», schreibt der Stadtrat Dübendorf in einer Medienmitteilung am späten Montagnachmittag. Er habe sich das Leben genommen, heisst es auf Anfrage.

Vor acht Jahren trat Martin Kunz die Stelle als Stadtschreiber von Dübendorf an. Er sei eine kompetente und gewissenhafte Führungspersönlichkeit gewesen, die bei seiner Arbeit immer auch den Menschen und das Menschliche im Auge behalten habe. Entsprechend hoch sei das Ansehen von Martin Kunz beim Stadtrat und Mitarbeitenden gewesen.

Gesundheitliche Probleme hätten Martin Kunz im vergangenen Januar zu einer beruflichen Auszeit gezwungen. Er litt unter Schlafproblemen, die über die Zeit zu einer grossen Erschöpfung geführt hatten. Er begab sich deshalb auf eigenen Wunsch in professionelle Behandlung.

Eine grosse Lücke

Martin Kunz hinterlasse eine grosse Lücke in der Stadtverwaltung von Dübendorf. Stadtrat und Geschäftsleitung sprechen den Angehörigen ihr tief empfundenes Mitgefühl aus. «Wir verlieren mit Martin Kunz nicht nur einen wertvollen Mitarbeiter, sondern auch einen guten Freund und Kollegen.»

Die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung sind am Montag unter Beizug eines Care-Teams über den Tod von Martin Kunz informiert worden. Die Nachricht habe tiefe Betroffenheit ausgelöst. Stadtrat und Geschäftsleitung werden den internen Verarbeitungsprozess eng begleiten. (lda)