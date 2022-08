Wegen Feuergefahr dürfen Dampfloks nicht mehr fahren

Zwischen Mai und September fahren jeweils jeden ersten und dritten Sonntag im Monat Dampfzug-Kompositionen zwischen Bauma und Hinwil. An diesem Sonntag mussten die Dampfloks allerdings in ihrem Depot bleiben.

Wie der Dampfbahn-Verein Zürcher Oberland (DVZO) auf seiner Internetseite schreibt, habe die aktuell immer noch vorherrschende Trockenheit den DVZO zu einer Neubeurteilung der Lage für den Fahrsonntag vom 7. August gezwungen. In enger Absprache mit dem kantonalen Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) verzichte man an diesem Tag auf einen Dampflokomotiveinsatz. «Um das Risiko für einen Waldbrand in der angespannten Lage weiter zu reduzieren, setzen wir ausschliesslich elektrische Züge ein», heisst es weiter.

Am Sonntag kam deshalb ein Zug mit elektrischer Lokomotive mit Technik aus den 50er-Jahre zum Einsatz.

(dam)