Zwischen rastenden Fledermäusen und bettelnden Waldohreulen

An der Bushaltestelle Buchgrindel in Wetzikon versammelt sich eine Schar Naturinteressierte, um bei einer Nachtwanderung Neues über die Flora und Fauna am Pfäffikersee zu lernen. «Die Nacht ist etwas Mystisches und die Natur ganz anders als am Tag. Da trauen sich viele Leute nicht allein rein», sagt Antonia Zurbuchen, Zentrumsleiterin des Naturzentrums Pfäffikersee. Heute Abend leitet sie zusammen mit ihrer Kollegin Stephie Burkart die Nachtwanderung um den Pfäffikersee.