Trotz tiefem Pegel bleibt Fällanden Teil der Schifffahrt

Die Schiffsstation Mönchaltorf wird nun mittlerweile seit drei Wochen nicht mehr angefahren. Ähnliches hat sich schon im Hitzesommer 2018 abgespielt.

Folgen hat der sinkende Wasserspiegel aktuell für das grösste Schiffe in der Flotte der SGG. Gemäss Hediger könne die «Stadt Uster» derzeit nicht mehr an allen drei möglichen Standorten in ihrem Heimathafen in Maur abgestellt werden. «Am Steg 2 können wir nicht mehr anlegen, weil das Wasser zur Uferseite nicht mehr tief genug ist. Für den Schifffahrtsplan hat das aber keinen Einfluss.»