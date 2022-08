Das «Rössli» ist in neuen Händen

Obwohl das Illnauer «Rössli» am 31. Juli zum letzten Mal unter den bisherigen Pächtern Vreni und René Kaufmann geöffnet war, gab es für eine kleine Runde geladener Gäste am Freitagnachmittag noch einmal einige Köstlichkeiten zu geniessen. Bei der feierlichen Schlüsselübergabe an den neuen Pächter Rainer Hoffer und seine Frau Nadja konnten die Gäste beim Apéro zum ersten Mal probieren, was sie ab November im neu umgebauten Restaurant erwarten wird.