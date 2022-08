Wila feiert den 1.August auf der Manzenzub

Mit 1.-August-Feiern hat Nationalrat Andri Silberschmidt (FDP) spätestens nach diesem Jahr grosse Erfahrung. Nachdem er bereits am 31. Juli die Festrede in Turbenthal gehalten hatte, doppelte er tags darauf in Wila nach. Er sprach über den Mut und das Unternehmertum, welche die Schweiz stetig voranbringen.

Zweiter im Bunde der Festredner war Simon Mösch (Die Mitte). Für ihn war es der erste Anlass als Gemeindepräsident von Wila. Die musikalische Umrahmung kam heuer von der Wilemer Familie Nessensohn. Sie spielte Musik für das Dorf aus dem Dorf.