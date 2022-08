Lektion über Psychiatrie an Fällander Bundesfeier

Weil der Festplatz zu nahe am Wald war, mussten die Fällander dieses Jahr auf ein Augustfeuer verzichten. Vermutlich ein Grund dafür, weshalb dieses Jahr etwas weniger Festbesucher als sonst vor Ort waren. Gemäss Schätzung der Organisatoren waren bis am frühen Abend aber immerhin 190 Personen auf die Schützenwiese in Fällanden gekommen.

Die Festwirtschaft wurde heuer von der Musikgesellschaft Fällanden betrieben, die auch für eine musikalische Umrahmung sorgte und natürlich auch den Gesang des Schweizer Psalms begleitete.