Nicht nur feierliche Worte der Redner in Uster

Deutlich über 400 Personen haben am Montagmorgen vor der Landihalle in Uster Platz genommen, um an der Bundesfeier teilzunehmen. Die Eröffnungsrede hielt Gemeinderatspräsident Jürg Krauer (FDP), Hauptredner war Peter Grünenfelder, Direktor von Avenir Suisse, dem Think Tank für ökonomische und soziale Probleme. Beide Redner machten sich für die Meinungsvielfalt stark und wiesen auf die grossen anstehenden Herausforderungen hin.