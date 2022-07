Revierförster würde generelles Feuerverbot im ganzen Oberland begrüssen

Feuer an Grillstellen in der Nähe des Waldes zu entfachen, ist derzeit in der Region nicht erlaubt. Verboten hat es der Kanton. Es ist allerdings an den Gemeinden, ein grundsätzliches Feuer- und Feuerwerksverbot zu verhängen.

Aufgrund der andauernden Trockenheit und im Hinblick auf den 1. August haben die Gemeinden des Bezirks Uster dies bereits getan. Auch mehrere Gemeinden aus dem Bezirk Pfäffikon haben ein weitgehendes Feuer- und Feuerwerksverbot verfügt.

Nur der Bezirk Hinwil bleibt bisher stur. Der Gemeindepräsidentenverband des Bezirks schreibt, viele Felder seien abgeerntet, die Temperaturen hätten sich abgekühlt und es sei für das kommende Wochenende mit Niederschlägen zu rechnen. Ein generelles Verbot von Feuern und Feuerwerken sieht der Verband somit für unnötig.

Keine grosse Entschärfung

Doch reicht der wenige Regen tatsächlich aus, um Waldbrände zu verhindern oder ist die Entscheidung der Hinwiler Gemeinden fahrlässig?

Roger Perret von Meteonews sagt, im Zürcher Oberland habe es in den letzten Tagen immer mal wieder ein Gewitter gegeben. «Viel Regen ist allerdings nicht gefallen: zwischen zwei bis fünf Liter vielleicht.»

«Im Umgang mit Feuer kann man nicht vorsichtig genug sein.»

Roger Perret, Meteorologe

Grundsätzlich bringe jeder Liter etwas, aber ob dies nun reiche, um einen Waldbrand zu verhindern, bezweifle er. «Eine grosse Entschärfung hat der Niederschlag sicher nicht gebracht.»

Ab Samstag werde es zudem wieder trockener. «Auch am Sonntag und Montag ist kein Regen in Sicht», so Perret.

Als fahrlässig würde er den Entscheid der Behörden im Bezirk Hinwil nicht bezeichnen. Die Trockenlage im Kanton derzeit sei nicht katastrophal. «Im Umgang mit Feuer kann man aber sicher nicht vorsichtig genug sein.»

Zwei Wochen Landregen nötig

Ähnlich klingt es beim Bundesamt für Umwelt. Gesamtschweizerisch betrachtet, bleibe es trotz der gewittrigen Niederschläge trocken – und sehr warm, sagt Sprecher Gilles Gekle.

«Um die Trockenheit der letzten Wochen auszugleichen, würde es ein bis zwei Wochen Landregen brauchen.»

«Winde können Flächenfeuer schnell in den Wald tragen.»

Stefan Burch, Revierförster Wetzikon und Hinwil

Der Hinwiler Revierförster Stefan Burch sagt, Feuern im Wald sei bis 50 Meter ausserhalb des Waldes verboten. Feuerwerke müsse man 200 Meter entfernt zünden.

«Ich würde es natürlich begrüssen, wenn die Gemeinden das Feuerverbot im Wald auch für auf das restliche Gemeindegebiet ausweiten würden, weil Winde Flächenfeuer schnell in den Wald tragen können.»