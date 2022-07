Jetzt steht die neue Direktion

Die Zürcher Reha-Zentren, zu denen die beiden Kliniken in Wald und Davos gehören, komplettieren ihre Direktion. Per 1. September werden Janine Loher die Direktion Pflege und Mikis Cecon die Direktion Therapie übernehmen.

Janine Loher hatte 2018 die Bereichsleitung Pflege in Davos übernommen, zuvor hatte sie dort in diesem Bereich bereits seit 2008 gearbeitet. Mikis Cecon ist dagegen seit 12 Jahren in der Institution tätig, Zuerst war er in Wald Bereichsleiter Therapien und Bereichsmanager, seit zwei Jahren ist Leiter Therapien für beide Standorte.