Die Bieridee für Illnau-Effretikon

Wirklich geschäftig geht es in der Brauerei «Brüll!Bier» in Tagelswangen an diesem warmen Nachmittag nicht zu. Der Inhaber Andy Brüllmann sitzt auf einer Holzbank und schaut konzentriert in seinen Laptop. Vor ihm stehen drei grosse silberne Bottiche, in einem von ihnen, der sogenannten Würzpfanne, kocht gerade der Sud. Der süssliche Duft von Malz hängt in der Luft.