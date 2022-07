Uster verhängt Feuerwerksverbot und verbietet Grillieren auf Balkonen

Die Stadt verkündet in einer Medienmitteilung, dass für das Gemeindegebiet Uster das Entzünden von Feuerwerk, Kleinfeuerwerk und offenem Feuer, Höhenfeuern, 1. August-Feuern und das Grillieren mit Holz, Kohle und Holzkohle im Freien, bei Feuerstellen, auf Balkonen und Sitzplätzen sowie Dachterrassen ab sofort bis auf Widerruf verboten ist.

Dies gelte auch für eingerichtete Feuerstellen. Aufgrund der extremen Trockenheit und der Wetterprognose erscheine es als «absolut notwendig», die Stadt vor Bränden zu schützen.



«Das Grillieren mit einem Gas- oder Elektrogrills bleibt im Freien, aber auch auf privaten Balkonen und Gartensitzplätzen sowie Dachterrassen bis auf Weiteres erlaubt», schreibt die Stadt weiter und weist auf die besondere Sorgfaltspflicht im Umgang mit diesen Gerätschaften hin.

Das absolute Feuer- und Feuerwerksverbot werde im gesamten Gemeindegebiet mit Hinweistafeln bekannt gemacht.

Trockenheit alarmierend

«Sowohl im Wald, als auch auf Getreidefeldern, in Wiesen und in Böschungen herrscht eine grosse Trockenheit», begründet die Stadt ihren Entscheid. Blattverfärbungen, Laubfall und auf exponierten Standorten abgehende Bäume würden den Wassermangel in der Vegetation aufzeigen: «Bereits kleine Funkenwürfe könnten Brände entfachen.»