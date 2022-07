Gemeinden verbieten Feuerwerk und Grillieren mit Holzkohle

Die Stadt Uster und die Gemeinde Greifensee verkünden unabhängig voneinander in Medienmitteilungen so einige Verbote für die jeweiligen Gemeindegebiete.

Verboten ist das Entfachen von ...

... Feuerwerk

... Kleinfeuerwerk

... offenen Feuern (auch bei eingerichteten Feuerstellen)

... Höhenfeuern

... 1. August-Feuern

Das Grillieren mit Holz, Kohle und Holzkohle im Freien, bei Feuerstellen, auf Balkonen, Sitzplätzen oder Dachterrassen

Aufgrund der extremen Trockenheit und der Wetterprognose erscheine es beiden Gemeinden als «absolut notwendig», proaktiv gegen Brände vorzugehen. Deshalb gelten die genannten Regelungen ab sofort bis auf Widerruf.



«Das Grillieren mit einem Gas- oder Elektrogrill bleibt im Freien, aber auch auf privaten Balkonen und Gartensitzplätzen sowie Dachterrassen bis auf Weiteres erlaubt», heisst es in den Mitteilungen weiter.

Das absolute Feuer- und Feuerwerksverbot werde – zumindest in Uster – im gesamten Gemeindegebiet mit Hinweistafeln bekannt gemacht.

Trockenheit alarmierend

«Sowohl im Wald, als auch auf Getreidefeldern, in Wiesen und in Böschungen herrscht eine grosse Trockenheit», begründet die Stadt Uster ihren Entscheid. Blattverfärbungen, Laubfall und auf exponierten Standorten abgehende Bäume würden den Wassermangel in der Vegetation aufzeigen: «Bereits kleine Funkenwürfe könnten Brände entfachen.»