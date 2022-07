Ein Openair zum Wohlfühlen

An der Seepromenade in Pfäffikon ist die Hölle los. Menschen drängeln sich entlang der Stände. Seit 2003 abgehalten, ist das Reggae-Festival inzwischen ein richtiger Traditionsanlass geworden. «Es ist das Einzige, was in Pfäffikon wirklich passiert, sonst ist hier ja nichts los», sagt Olivia, die in Pfäffikon aufwuchs.