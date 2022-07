Der erste Reeds-Abend in Bildern

Für ein Wochenende findet man die sonst so weite Karibik ganz nah: Das Reggae-Festival Reeds am Pfäffiker Seequai steht an. Am Freitag, 22. Juli, feierten die Besuchenden den Auftakt des dreitägigen Events.

Das Highlight steht gemäss Mediensprecher Gijn Sopi aber noch an: Die Auftritte der Künstler Stereo Luchs und Phenomden am Samstagabend. Wie er im Voraus sagte, sei es «eine absolute Seltenheit», dass die beiden Musiker am gleichen Abend auf der Hauptbühne eines Festivals auftreten.