Badi Neuguet in Turbenthal ist wieder offen

Die Badi Neuguet in Turbenthal hat am Mittwoch wieder wie gewohnt ab 9 Uhr offen. Das teilt Betriebsleiter Beat Bielmann mit.

Gestern musste die Badi bereits um 16 Uhr schliessen. Grund war ein Wasserrohrbruchs an der Tösstalstrasse, der sich am Mittag ereignet hatte. Der Schaden an der Leitung wurde vom Nachmittag bis in den Abend repariert. (bes)