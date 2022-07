Hitzewelle im Oberland: So basteln Sie sich eine Klimaanlage

Für Vögel bietet sich eine Schale mit nicht zu hohem Rand an, die nicht ganz mit Wasser befüllt wird. Ein in die Mitte platzierter Stein wird für Amsel und Co. zu einem zusätzlichen, sicheren Landeplatz. Die Schale steht bestenfalls etwas erhöht und nicht direkt an Gebüschen, damit Katzen sie nicht direkt erreichen können. Die Vogeltränke sollte bestenfalls im Schatten stehen.