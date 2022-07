Fischereiverband befürchtet ein Massensterben

Die aktuelle Hitze setzt nicht nur Menschen, sondern auch Tieren und Gewässern zu. Kältebedürftige Fische wie Forellen und Äschen leiden zurzeit stark, wird der Geschäftsführer des Fischereiverbands David Bittner sagt.

Der Verband rechnet gemäss einer Mitteilung mit einer «Tragödie». Denn mit wärmeren Wassertemperaturen sinkt der Sauerstoffgehalt und Fische drohen zu ersticken.

Ab 20 Grad sind Forellen und Äschen unter Stress. Ab 22 bis 23 Grad ist laut Mitteilung eine kritische Grenze erreicht und der Sauerstoffmangel nimmt zu. Wassertemperaturen von 25 Grad bezeichnete der Verband als Todesurteil für kältebedürftige Fischarten.

Unterschiedliche Gewässertemperaturen

Der Vierwaldstättersee war laut SRF Meteo am Dienstag bei Ennetbürgen NW 26 Grad warm. Der Zugersee verzeichnete 24 Grad. Der Zürichsee war laut SRF Meteo am Dienstag 20 Grad warm. Der Rhein bei Rheinfelden AG 23 Grad und der Neuenburgersee 20 Grad.

In der Region betrugen die Wassertemperaturen gemäss SRF Meteo für den Greifensee 24 Grad, für den Pfäffikersee «nur» 20 Grad. Damit lagen die Messwerte jedoch deutlich unter den 25,6 Grad, die der Seerettungsdienst am Päffikersee auf seiner Website auswies.

Keine Wasserentnahme

Der Fischereiverband bittet die Bevölkerung darum, kein Wasser aus Gewässern zu entnehmen, Bauarbeiten am und in Gewässern zu unterbrechen, Hunde an anderen Orten baden zu lassen, in Bächen keine Staudämme zu bauen und austrocknende Bäche sowie tote Fische den Behörden zu melden.

Zudem sollen die Rückzugsorte von Fischen respektiert werden. (sda/erh)