Neue Schulhäuser in Maur noch nicht bezugsbereit

Der Unterricht für die 223 Oberstufen Schülerinnen und Schüler beginnt auch nach den Sommerferien in den Provisorien. «Die Container-Lösung wird bis zum definitiven Umzug verlängert. Platz haben wir genügend», sagte Rob Labruyère, Schulpräsident von Maur.



Ein genaues Umzugsdatum steht noch nicht fest. Die Schule Maur strebt den Umzug in die neuen Schulhäuser Looren Ost und Looren West bis zu den Herbstferien an. Sollte die Gebäude früher bezugsbereit sein, wird der Umzug vorgezogen. (nä)