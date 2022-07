Bau der neuen Russiker Sporthalle hat begonnen

Wovon ein Teil der Russikerinnen und Russiker in den letzten neun Jahren geträumt haben, nimmt nun endlich Form an: eine neue Sporthalle. Am Freitag, 15. Juli, fand der Spatenstich statt. Oder eher Spatenabriss: Das Dach eines kleinen Holzhäuschens wurde von einem Bagger abgetragen.