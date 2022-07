Volketswiler Quartieranlage braucht wegen Lärm Securitas

Ab dem 1. August wird die Quartieranlage Steibrugg in Volketswil von professionellen Sicherheitsleuten kontrolliert. Dies schreibt die Gemeinde Volketswil in einer Mitteilung. Der Grund dafür seien wiederkehrende Lärmklagen. Für die Mehrkosten aufkommen müssen alle Benützer – auch diejenigen, die sich an die Regeln halten.