Am Flughafen Zürich rasten immer öfter Passagiere aus

Seit der Pandemie liegen die Nerven vieler Fluggäste blank. Unlängst beklagte die deutsche Gewerkschaft Verdi eine «drastische Zunahme der Gewalt gegen Beschäftigte» an den Flughäfen. Und das ist längst nicht nur ein deutsches Phänomen. Auch am Flughafen Zürich ist die Zahl der Polizeieinsätze wegen aggressiver Passagiere explodiert. Das bestätigt Swissport, der grösste Bodenabfertiger in Zürich.