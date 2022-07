Zapft die Stadt Dübendorf hier einem Privaten Wasser ab?

Jürg Sauter staunte nicht schlecht, als plötzlich Wasserschläuche sein Grundstück an der Wilstrasse in Dübendorf zieren. «Auf einmal lagen im Garten dicke blaue Schläuche.» Als er ihnen folgt, gelangt er an die Fassade seines Wohnblockes.

An zwei Wasseranschlüssen, die normalerweise für die Bewässerung seines Gartens genutzt werden, sind die Schläuche angeschlossen, die über die Grenzen seines Grundstücks führen.