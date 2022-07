Wettbewerbskredit für Schulhaus Bühl bewilligt

Im Schulhaus Bühl in Wetzikon werden zurzeit zehn Primarschulklassen und drei Kindergartenklassen in drei verschiedenen Gebäuden geführt. Aufgrund des Bevölkerungswachstums im Einzugsgebiet Unterwetzikon – insbesondere auch von Familien mit Kindern – benötige das Schulhaus Bühl dringend mehr Schulraum. Dies schreibt die Stadt Wetzikon in einer Medienmitteilung.

Auch künftig würden mit der Umsetzung der beiden Gestaltungspläne Mattacher und Pestalozzistrasse in unmittelbarer Nähe weitere Familien zuziehen. Deshalb habe der Stadtrat einen Projektkredit für den Gesamtleistungswettbewerb für den Ersatzneubau des Schulhauses B an der Bühlstrasse von 300'000 Franken bewilligt.

Bis 2028 weise die Schulraumplanung für die Schule Bühl einen Bedarf von 12 Klassenzimmern aus. In den beiden jetzigen Schulhäuser seien lediglich maximal zehn Klassenzimmer vorhanden. Die durchgeführte Gebäudeanalyse für das Schulhaus B habe gezeigt, dass eine Sanierung nur sehr aufwendig, kostenintensiv und unwirtschaftlich umsetzbar wäre. Deshalb sei ein Abbruch dieses Gebäudes und einen erweiterten Ersatzneubau für die Behebung der baulichen Mängel und einen optimalen Betriebsablauf zwingend notwendig.

In einem nächsten Schritt werde der Gesamtleistungswettbewerb vorbereitet ehe 2023 der Wettbewerb durchgeführt werden könne. Anschliessend werde der Stadtrat den Baukredit behandeln, ehe dieser ans Parlament geht. Das letzte Wort über den Baukredit hat die Wetziker Stimmbevölkerung. Wenn alles nach Plan laufe, sollte der Ersatzneubau ab Sommer 2024 starten. (lda)